Шайбы Зуба и Зайцева помогли «Оттаве» обыграть «Детройт»

победилав в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:2.

В составе «Оттавы» отличились Джош Норрис, оформивший хет-трик, Никита Зайцев и Артем Зуб. У «Детройта» шайбы забросили Дилан Ларкин и Майкл Расмуссен.

«Оттава» набрала 56 очков и занимает 13-е место в Восточной конференции. У «Детройта» 61 очко и 11-я позиция.

В другом матче дня «Флорида» лидер Восточной конференции «Флорида» на выезде победила «Баффало» cо счетом 5:3.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский участие в матче не принимал. Два ассиста на счету финна Александра Баркова, имеющий также российское гражданство.

«Пантерз» первыми из клубов НХЛ вышли в плей-офф турнира текущего сезона.