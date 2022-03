Куинн будет тренером сборной США по хоккею на ЧМ-2022

Главным тренером сборной США по хоккею на чемпионате мира-2022 будет

Бывший главный тренер «Рейнджерс» уже работал с национальной командой: он руководил сборной США на Олимпийских играх в Пекине.

На этом посту он сменил главного тренера «Питтсбурга» Майка Салливана, когда стало известно, что игроки из НХЛ не поедут на Игры в Пекине.

На Олимпийских играх сборная США выбыла на стадии 1/4 финала, уступив в серии буллитов Словакии.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в финских городах Хельсинки и Тампере с 13 по 29 мая.

David Quinn has been named head coach of the 2022 U.S. Men’s National Team for the upcoming #MensWorlds in May.

“He brings broad experience, including on the international stage, and that will serve us well in our ultimate goal of bringing home the gold medal.” -Ryan Martin, GM