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    «СКА» дома минимально побеждает минское «Динамо»

    Хоккей
    В Санкт-Петербурге состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «СКА» на своем льду победил минское «Динамо» со счетом 2:1 и тем самым прервала серию домашних поражений.

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    СКА

    В составе петербургских армейцев шайбу забрасывали Эмиль Галимов и Никита Гусев. За гостей отличился Маттиас Теденби .

    КХЛ
    СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
    Голы Галимов — 2 (бол., Кузьменко, Гусев), 2:02 — 1:0. Теденбю — 10 (Бек), 37:19 — 1:1. Гусев — 5 (Моисеев, Фальковский), 47:18 — 2:1Вратари Николаев — Рыбар (57:22 — 58:02, 58:54)Штраф 4 — 8Броски 22 (7+8+7) — 24 (2+12+10)

    «СКА» набрал 45 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. У «Динамо» 38 очков и восьмая позиция.

    Следующие встречи регулярного чемпионата КХЛ состоятся : «СКА» в Санкт-Петербурге сыграет с «Йокеритом». Минское «Динамо» встретится в Подольске с «Витязем». Оба матча пройдут 3 декабря.

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