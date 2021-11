Капризов признан первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Миннесоты»признан первой звездой очередного игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.

В матче против «Далласа» (7:2) российский хоккеист стал автором заброшенной шайбы и трех результативных передач.

CAN'T KEEP THESE TWO APART 😉 #mnwild pic.twitter.com/kP6JbXsFE4