«Рейнджерс» отдали Кравцова в аренду «Трактору»

Виталий Кравцов Фото: globallookpress.com
Напомним, у Кравцова с «Рейнджерс» идет последний год по контракту новичка.
В 2018 году команда из Нью-Йорка задрафтовала россиянина под общим 9-м номером. В минувшем сезоне Кравцов провел 20 матчей в НХЛ, набрав 4 (2+2) очка.
В прошлом сезоне воспитанник челябинского хоккея уже выступал за «Трактор», набрав 28 (18+10) очков в 54 матчах, включая плей-офф.
OFFICIAL: #NYR have loaned forward Vitali Kravtsov to the Traktor Chelyabinsk of the KHL.— New York Rangers (@NYRangers) November 3, 2021