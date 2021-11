«Рейнджерс» отдали Кравцова в аренду «Трактору»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс»проведет остаток сезона в аренде в челябинском, сообщает пресс-служба клуба НХЛ.

Напомним, у Кравцова с «Рейнджерс» идет последний год по контракту новичка.

В 2018 году команда из Нью-Йорка задрафтовала россиянина под общим 9-м номером. В минувшем сезоне Кравцов провел 20 матчей в НХЛ, набрав 4 (2+2) очка.

В прошлом сезоне воспитанник челябинского хоккея уже выступал за «Трактор», набрав 28 (18+10) очков в 54 матчах, включая плей-офф.

