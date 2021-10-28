Миронов: «Спартак» показал просто безобразный хоккей в матче с «Сочи»

Наставник «Спартака»прокомментировал поражение от(1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Спартак» располагается на 8-й строчке в таблице Западной конференции, набрав 26 очков в 23 матчах.

«Безобразная игра. Хотел бы извиниться перед болельщиками. Команда "Сочи" преподала нам хороший урок, что нужно готовиться и настраиваться. Легких команд в лиге нет.

Нужно выходить с холодной головой и горячим сердцем. Мы разберем этот матч и сделаем выводы. Мы уступили во всем: в желании, в катании. Главное, не допускать такие ошибки.

Убрали Александра Хохлачева потому, что с самого начала было видно, что у него не задалась игра — ни в большинстве, ни в равных составах. Мы никого не виним, но приняли решение выйти на третий период в три звена.

Силовая борьба? Мы выходим играть в хоккей, выигрывать. Но показали безобразный хоккей. Это для нас стало хорошим уроком.

Драка — это момент матча. Иногда она не случается, а теперь она была. Что ж, игровой момент. Мы в обычном режиме разобрали "Сочи". Просто не донесли до ребят, что необходима самоотдача.

Поражение есть поражение. Оно всегда обидное. Но молодые ребята из фарм-клуба стараются себя показать. Мы не смотрели, кто у "Сочи" травмирован. Нашей целью было победить», — сказал Миронов «Матч ТВ».

В первом периоде краги скинули защитник красно-белых Олег Евенко и игрок обороны южан Виктор Балдаев.

Потасовка случилась через шесть секунд после того, как команда Андрея Назарова повела в счете 1:0. Оба хоккеиста получили по пять минут штрафа за драку.