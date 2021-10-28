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    «Нефтехимик» в овертайме одолел «Локомотив»

    «Локомотив» — «Нефтехимик»: счет матча 1:2 ОТ, обзор голов

    Хоккей КХЛ Локомотив Нефтехимик Прогнозы на КХЛ
    «Нефтехимик» одержал победу над «Локомотивом» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Встреча, которая прошла в Ярославле, завершилась со счетом 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0).

    В основное время на гол Павла Кудрявцева (3 минута) гости ответили точным броском Лукаша Клока (46).

    Победу нижнекамской команде на первой минуте овертайма принес Марат Хайруллин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Кудрявцев — 5 (Ильенко), 2:35 — 1:0. Клок — 5 (бол., Хайруллин, Порядин), 45:10 — 1:1. Хайруллин — 13 (Кнот), 60:20 — 1:2Вратари: Паскуале — СудницинШтраф: 4 — 6Броски: 40 (14+14+12+0) — 23 (5+8+9+1)

    «Локомотив» занимает шестое место в Западной конференции (26 очков). «Нефтехимик» — восьмой на Востоке (21 очко).

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