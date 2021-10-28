«Локомотив» — «Нефтехимик»: счет матча 1:2 ОТ, обзор голов

одержал победу надв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Ярославле, завершилась со счетом 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0).

В основное время на гол Павла Кудрявцева (3 минута) гости ответили точным броском Лукаша Клока (46).

Победу нижнекамской команде на первой минуте овертайма принес Марат Хайруллин.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Локомотив» (Ярославль) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1) Голы: Кудрявцев — 5 (Ильенко), 2:35 — 1:0. Клок — 5 (бол., Хайруллин, Порядин), 45:10 — 1:1. Хайруллин — 13 (Кнот), 60:20 — 1:2Вратари: Паскуале — СудницинШтраф: 4 — 6Броски: 40 (14+14+12+0) — 23 (5+8+9+1)

«Локомотив» занимает шестое место в Западной конференции (26 очков). «Нефтехимик» — восьмой на Востоке (21 очко).