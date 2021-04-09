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    «Ак Барс» обыграл «Авангард» и сравнял счет в серии

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    Омский «Авангард» потерпел домашнее поражение от казанского «Ак Барса» (1:2) в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

    «Ак Барс»
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    «Ак Барс»

    В составе победителей отличились Михаил Глухов и Станислав Галиев. За омичей шайбу забросил Корбан Найт.

    КХЛ. Финалы конференций
    «Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)
    Голы: Глухов — 3 (Бурмистров), 5:03 — 0:1. Галиев — 4 (бол., Галимов), 40:43 — 0:2. Найт — 4 (бол., Толчинский, Буше), 59:52 — 1:2Вратари: Грубец (57:53) — БиляловБроски: 32 (8+15+9) — 16 (4+7+5)Штраф: 12 — 10

    Счет в серии до четырех побед сравнялся: 2-2. Следующий матч пройдет 11 апреля в Казани.

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