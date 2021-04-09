«Ак Барс» обыграл «Авангард» и сравнял счет в серии

Омскийпотерпел домашнее поражение от казанского(1:2) в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

В составе победителей отличились Михаил Глухов и Станислав Галиев. За омичей шайбу забросил Корбан Найт.

КХЛ. Финалы конференций «Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 (0:1, 0:0, 1:1) Голы: Глухов — 3 (Бурмистров), 5:03 — 0:1. Галиев — 4 (бол., Галимов), 40:43 — 0:2. Найт — 4 (бол., Толчинский, Буше), 59:52 — 1:2Вратари: Грубец (57:53) — БиляловБроски: 32 (8+15+9) — 16 (4+7+5)Штраф: 12 — 10

Счет в серии до четырех побед сравнялся: 2-2. Следующий матч пройдет 11 апреля в Казани.