СКА — ЦСКА: счет матча 2:5, обзор голов

одержал победу надв третьем матче финальной серии Западной конференции.

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 5:2 (0:1, 3:0, 2:1) в пользу гостей.

В составе победителей точные броски нанесли Антон Слепышев (24 минута), Максим Мамин (26) и Максим Шалунов (28), Мэт Робинсон (59) и Константин Окулов (60).

У проигравших отличились Евгений Тимкин (2) и Игорь Ожиганов (57).

КХЛ. Финал Западной конференции СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 2:5 (1:0, 0:3, 1:2) Голы: Тимкин — 2 (Каменев, Дыбленко), 1:18 — 1:0. Слепышев — 4 (бол., Локтионов, Сошников), 23:32 — 1:1. Мамин — 4 (Гилмор, Блажиевский), 25:10 — 1:2. Шалунов — 8 (бол., Гилмор, Окулов), 27:24 — 1:3. Ожиганов — 3 (Галимов, Вей), 56:12 — 2:3. Робинсон — 2 (п.в.), 58:19 — 2:4. Окулов — 5 (п.в., Киселев, Слепышев), 59:42 — 2:5Вратари: Самонов (Хелльберг, 27:24, 57:35 — 58:19, 58:46 — 59:42) — ЮханссонШтраф: 8 — 8Броски: 27 (5+11+11) — 26 (10+10+6)

Счет в серии стал 3-0 в пользу ЦСКА. Четвертая игра пройдет в Санкт-Петербурге 8 апреля.