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    Названы лучшие игроки второго раунда плей-офф КХЛ

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    Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ назвала лауреатов второго раунда плей-офф в четырех номинациях, сообщает официальный сайт лиги.

    Константин Окулов
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    Константин Окулов

    Лучшим вратарем впервые был признан Магнус Хелльберг из СКА, одержавший четыре победы в четырех матчах, в том числе два на ноль. По воротам Хелльберга было нанесено 111 бросков (27,8 в среднем за игру), из которых он отразил 97,3%. Коэффициент надежности составил 0,74.

    Лучшим защитником назвал Вилле Покка «Авангарда», набравший 2 (0+2) очка с общим показателем полезности «+4». Среднее игровое время финского защитника составило 23 минуты и 12 секунд, Покка нанес 12 бросков по воротам и заблокировал 28 бросков.

    Лучшим нападающим стал Константин Окулов из ЦСКА, набравший 7 (3+4) очков с общим показателем полезности «+3». Нападающий нанес 16 бросков по воротам соперника, совершил три силовых приема.

    Лучшим новичком был признан нападающий «Авангарда» Егор Чинахов, набравший 4 (4+0) очка с общим показателем полезности «+2». Он проводил в среднем на льду 14 минут и 49 секунд, совершил шесть силовых приемов, заблокировал два броска. Шайба в шестом матче серии стала победной для «Авангарда».

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