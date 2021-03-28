Шайбы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс»

В матче регулярного чемпионата НХЛодержал домашнюю победу надсо счетом 5:4.

В составе победителей дублем отметился Том Уилсон, еще по одному голу забили Евгений Кузнецов, Ти Джей Оши и Александр Овечкин.

Ассистентский дубль записал на свой счет российский защитник Дмитрий Орлов, а голкипер Илья Самсонов отразил 16 бросков из 20.

За гостей шайбы забросили Колин Блэквелл, Алексис Лафренье и Крис Крайдер.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Рейнджерс» — 5:4 (0:0, 3:0, 2:4) Голы: Уилсон — 8 (Врана), 30:43 — 1:0. Овечкин — 18 (Оши, Орлов), 32:29 — 2:0. Уилсон — 9 (Бэкстрем, Оши), 35:07 — 3:0. Кузнецов — 6 (Хагелин, Хэтэуэй), 45:10 — 4:0. Блэкуэлл — 7 (Фокс), 46:42 — 4:1. Блэкуэлл — 8 (Руни), 49:41 — 4:2. Оши — 8 (Шульц, Орлов), 51:46 — 5:2. Лафренье — 5 (Готье, Руни), 52:18 — 5:3. Крайдер — 17 (бол., Строум, Фокс), 56:08 — 5:4Вратари: Самсонов — Кинкейд (58:02)Броски: 22 (11+8+3) — 20 (6+5+9)Штраф: 8 — 6

«Рейнджерс» набрали в 34 матчах 34 очка и с этим показателем занимают 6-е место в Восточном дивизионе.

«Кэпиталз», в активе которых 50 очков после 34 матчей, находятся на первом месте Восточного дивизиона.