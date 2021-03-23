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    Хартли: «Авангард» показал лучший матч всего сезона

    Хоккей Авангард Металлург Мг КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер ХК «Авангард» Боб Хартли прокомментировал выездную победу над магнитогорским «Металлургом» (3:0).

    Боб Хартли
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    Боб Хартли

    Омская команда повела в серии со счетом 2-1. Четвертый матч пройдет 24 марта в Магнитогорске.

    «Если говорить о настоящей командной работе на протяжении всех 60 минут матча, то я думаю, что сегодня мы показали один их лучших или, возможно, лучший матч всего сезона — не только плей-офф, но и регулярки в том числе.

    Каждый сделал вклад в общий успех: мне понравилось, как интенсивно мы работали, как действовали с шайбой. Мы принимали очень грамотные решения и очень хорошо смотрелись.

    Рецепт у нас неизменный и очень простой, на протяжении всего сезона: наша физподготовка не может стать хуже, она может стать только лучше.

    Я вообще доволен, как наши ребята работают, как они занимаются и тренируются, как работают над своей физподготовкой.

    Мы здорово катались, здорово принимали решения на льду. У нас отличная команда — ребята друг о друге заботятся и направляют молодых игроков, подсказывают им.

    Нам предстоит ещё один очень важный матч на выезде. Сегодня мы будем радоваться своей победе, а завтра уже будем настраиваться и готовиться, возвращаться к работе.

    Мы очень хорошо катались и очень здорово действовали. В третьем периоде мы играли просто, но при этом эффективно.

    Наверное, с тренировочных сборов я ещё говорил, что все ребята очень усердно тренируются, у них видна самоотдача — очень большую работу они проделывают вместе с нашим тренером по физподготовке Брэндоном Бови, он ребят очень качественно готовит.

    Ну и плюс то, что они сами стараются, работают над своей формой — они хотят показывать себя максимально хорошо, может быть, лучшую свою форму проявлять за всю карьеру.

    И это крайне важно, особенно в плей-офф, когда может быть неограниченное количество овертаймов — не знаешь, сколько времени тебе придётся провести на льду.

    У наших ребят с физикой нет абсолютно никаких проблем, и я не могу не гордиться ими сегодня», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.

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