Хартли: «Авангард» показал лучший матч всего сезона

Главный тренер ХК «Авангард»прокомментировал выездную победу над магнитогорским(3:0).

Омская команда повела в серии со счетом 2-1. Четвертый матч пройдет 24 марта в Магнитогорске.

«Если говорить о настоящей командной работе на протяжении всех 60 минут матча, то я думаю, что сегодня мы показали один их лучших или, возможно, лучший матч всего сезона — не только плей-офф, но и регулярки в том числе.

Каждый сделал вклад в общий успех: мне понравилось, как интенсивно мы работали, как действовали с шайбой. Мы принимали очень грамотные решения и очень хорошо смотрелись.

Рецепт у нас неизменный и очень простой, на протяжении всего сезона: наша физподготовка не может стать хуже, она может стать только лучше.

Я вообще доволен, как наши ребята работают, как они занимаются и тренируются, как работают над своей физподготовкой.

Мы здорово катались, здорово принимали решения на льду. У нас отличная команда — ребята друг о друге заботятся и направляют молодых игроков, подсказывают им.

Нам предстоит ещё один очень важный матч на выезде. Сегодня мы будем радоваться своей победе, а завтра уже будем настраиваться и готовиться, возвращаться к работе.

Мы очень хорошо катались и очень здорово действовали. В третьем периоде мы играли просто, но при этом эффективно.

Наверное, с тренировочных сборов я ещё говорил, что все ребята очень усердно тренируются, у них видна самоотдача — очень большую работу они проделывают вместе с нашим тренером по физподготовке Брэндоном Бови, он ребят очень качественно готовит.

Ну и плюс то, что они сами стараются, работают над своей формой — они хотят показывать себя максимально хорошо, может быть, лучшую свою форму проявлять за всю карьеру.

И это крайне важно, особенно в плей-офф, когда может быть неограниченное количество овертаймов — не знаешь, сколько времени тебе придётся провести на льду.

У наших ребят с физикой нет абсолютно никаких проблем, и я не могу не гордиться ими сегодня», — приводит слова тренера клубная пресс-служба.