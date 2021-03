Кравцов вернется в «Рейнджерс»

анонсировали в своем официальном твиттере возвращение нападающего

Ранее в этом сезоне Кравцов выступал за челябинский «Трактор» на правах аренды.

«До скорой встречи, Крави», — говорится в сообщении нью-йоркского клуба.

В регулярном чемпионате КХЛ он провел 49 матчей и набрал 24 (16+8) очка. В плей-офф отметился 4 (2+2) баллами в 4 играх.

Кравцов был выбран «Рейнджерс» в первом раунде драфта-2018 под общим девятым номером.

Because we’re just full of good news today...

See you soon, Kravy. 😉 pic.twitter.com/7JuvoY5qXs