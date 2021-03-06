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    «Металлург» вновь вышел вперед в серии с «Барысом»

    «Барыс» — «Металлург»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Металлург» одержал победу над «Барысом» в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ.

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    Встреча, которая прошла в Нур-Султане, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) в пользу гостей.

    Победу «Магнитке» принесли Николай Голдобин (24 минута) и Егор Мартынов (26).

    У хозяев отличился Якоб Лилья (15).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
    Голы: Лилья — 1 (мен., Виделль), 14:41 — 1:0. Голдобин — 3 (Земченок, Плотников), 23:13 — 1:1. Мартынов — 1 (Кошелев, Бек), 26:00 — 1:2Вратари: Ортио (58:41) — ОлкинуораШтраф: 6 — 8Броски: 29 (8+10+11) — 31 (9+15+7)

    Счет в серии стал 2-1 в пользу «Металлурга». Четвертый матч пройдет в Нур-Султане 8 марта.

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