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    Дубль Найта помог «Авангарду» обыграть минское «Динамо»

    Хоккей КХЛ Авангард Динамо Минск Прогнозы на КХЛ
    Омский «Авангард» одержал победу над минским «Динамо» (3:1) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Авангард»
    «Авангард»

    Шайбы в составе хозяев забросили Рид Буше и Корбан Найт (дубль).

    За гостей отличился Роб Клинкхаммер.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Динамо» (Минск) — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
    Голы: Буше — 20 (Найт, Костин), 35:20 — 1:0. Найт — 15 (бол., Толчинский, Костин), 40:20 — 2:0. Найт — 16 (бол., Толчинский, Костин), 51:56 — 3:0. Клинхаммер — 12 (бол., Меннел, Принц), 55:03 — 3:1Вратари: Бобков — ФурхБроски: 29 (14+7+8) — 35 (10+13+12)Штраф: 12 — 16

    «Авангард» занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 73 очка. «Динамо» с 59 очками располагается на 6-й строчке в Западной.

    Следующий матч команда Боба Хартли проведет с «Нефтехимиком» 7 февраля дома. Коллектив Крейга Вудкрофта двумя днями ранее отправится в гости к «Витязю».

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