ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тео Эрнандес принес победу «Милану»«Милан» творит историю и продолжает мечтать о скудетто
  • 17:33
    • Коляда — чемпион России по фигурному катанию
  • 15:49
    • Ковальчук стал игроком «Авангарда»
  • 15:14
    • Широкова приговорили к 100 часам общественных работ
  • 14:49
    • Степанова и Букин стали чемпионами России в танцах на льду
  • 14:24
    • Тедеско останется в «Спартаке» до конца сезона
    Все новости спорта

    Проворов — 16-й в списке лучших защитников НХЛ

    Хоккей НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Нэшвилл Предаторз Вашингтон Кэпиталз Сент-Луис Блюз Коламбус Блю Джекетс Даллас Старз Колорадо Эвеланш Каролина Харрикейнз Вегас Голден Найтс Ванкувер Кэнакс Питтсбург Пингвинз Бостон Брюинз Монреаль Канадиенс Филадельфия Флайерз Прогнозы на НХЛ
    Официальный сайт НХЛ представил рейтинг лучших защитников лиги на данный момент.

    Иван Прововоров
    Иван Прововоров

    Рейтинг составлен на основе опроса 13 экспертов, которые выставляли оценки от 16 до 1.

    Первое место занимает Виктор Хедман из «Тампы», за которым идут Роман Йоси из «Нэшвилла» и Джон Карлсон из «Вашингтона».

    Из россиян в список вошел защитник «Филадельфии» Иван Прововоров, он занял 16-е место, набрав 33 очка.

    Рейтинг лучших защитников НХЛ:

    1. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»)
    2. Роман Йоси («Нэшвилл»)
    3. Джон Карлсон («Вашингтон»)
    4. Алекс Пьетранжело («Сент-Луис»)
    5. Сет Джонс («Коламбус»)
    6. Миро Хейсканен («Даллас»)
    7. Кэйл Макар («Колорадо»)
    8. Джейккоб Слэвин («Каролина»)
    9. Ши Теодор («Вегас»)
    10. Куинн Хьюз («Ванкувер»)
    11. Дуги Хэмилтон («Каролина»)
    12. Крис Летанг («Питтсбург»)
    13. Чарли Макэвой («Бостон»)
    14. Ши Уэбер («Монреаль»)
    15. Зак Веренски («Коламбус»)
    16. Иван Проворов («Филадельфия») 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Устроят ли Россия и США результативную перестрелку?
  • Россия U20 — США U20. Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Кто победит в лондонском дерби на «Эмирейтс»?
  • «Арсенал» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Как много голов будет на «Кинг Пауэр»?
  • «Лестер» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьЗащита от проигрыша €50 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Комментарии
  • $1000
  • крутой бонус —
    всем новым игрокам
    • а чего нет
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.98
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Сегодня в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Россия U20 — США U20
  • Хоккей
  • Завтра в 05:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Арсенал — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Йокерит — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Швейцария U20 — Словакия U20
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Флуминенсе — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие