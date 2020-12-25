Проворов — 16-й в списке лучших защитников НХЛ

Официальный сайт НХЛ представил рейтинг лучших защитников лиги на данный момент.

Рейтинг составлен на основе опроса 13 экспертов, которые выставляли оценки от 16 до 1.

Первое место занимает Виктор Хедман из «Тампы», за которым идут Роман Йоси из «Нэшвилла» и Джон Карлсон из «Вашингтона».

Из россиян в список вошел защитник «Филадельфии» Иван Прововоров, он занял 16-е место, набрав 33 очка.

Рейтинг лучших защитников НХЛ:

1. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»)

2. Роман Йоси («Нэшвилл»)

3. Джон Карлсон («Вашингтон»)

4. Алекс Пьетранжело («Сент-Луис»)

5. Сет Джонс («Коламбус»)

6. Миро Хейсканен («Даллас»)

7. Кэйл Макар («Колорадо»)

8. Джейккоб Слэвин («Каролина»)

9. Ши Теодор («Вегас»)

10. Куинн Хьюз («Ванкувер»)

11. Дуги Хэмилтон («Каролина»)

12. Крис Летанг («Питтсбург»)

13. Чарли Макэвой («Бостон»)

14. Ши Уэбер («Монреаль»)

15. Зак Веренски («Коламбус»)

16. Иван Проворов («Филадельфия») 0