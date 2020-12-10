Ковальчук может перейти в «Авангард»

Нападающийв ближайшее время может вернуться в КХЛ.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», у Ковальчука есть предложение от «Авангарда».

Омский клуб после обмена форварда Сергея Шумакова в «Автомобилист» готов потратить освободившиеся деньги под потолком зарплат (около 25 миллионов рублей) на 37-летнего форварда.

Отмечается, что у Ковальчука на данный момент нет предложений из НХЛ. Если ситуация не изменится в ближайшую неделю, 37-летний хоккеист будет рассматривать варианты из КХЛ.

Ранее Ковальчук играл в КХЛ за питерский СКА. 0