Ковальчук может перейти в «Авангард»

Илья Ковальчук
globallookpress.com
Как сообщает «Спорт-Экспресс», у Ковальчука есть предложение от «Авангарда».
Омский клуб после обмена форварда Сергея Шумакова в «Автомобилист» готов потратить освободившиеся деньги под потолком зарплат (около 25 миллионов рублей) на 37-летнего форварда.
Отмечается, что у Ковальчука на данный момент нет предложений из НХЛ. Если ситуация не изменится в ближайшую неделю, 37-летний хоккеист будет рассматривать варианты из КХЛ.
Ранее Ковальчук играл в КХЛ за питерский СКА. 0