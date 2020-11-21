ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жереми ДокуДесять вундеркиндов из Football Manager-2021
  • 20:15
    • «Реал» не удержал победу над «Вильярреалом»
  • 18:24
    • «Ахмат» отнял очки у «Зенита»
  • 16:01
    • «Краснодар» обыграл «Тамбов» в матче с двумя удалениями
  • 20:23
    • Тим обыграл Джоковича и вышел в финал турнира ATP
  • 20:06
    • «Брайтон» удержал победный счет с «Астон Виллой»
    Все новости спорта

    «Йокерит» разгромил «Сочи», «Локомотив» обыграл рижское «Динамо»

    Хоккей КХЛ Локомотив Йокерит Динамо Рига Сочи Прогнозы на КХЛ
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» обыграл «Сочи» со счетом 3:0, забив все шайбы в третьем периоде.

    В составе финской команды забивали Алекс Грант, Джон Норман и Петер Регин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Сочи» (Сочи) — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
    Голы: Грант — 2 (Крейчик, О`Нилл), 42:14 — 1:0. Норман — 4 (Пакаринен), 48:59 — 2:0. Регин — 4 (бол.), 59:59 — 3:0Вратари: Калниньш (41:42 — 42:14) — ТретьякШтраф: 16 — 8Броски: 19 (4+4+11) — 20 (8+8+4)

    В другом поединке турнира «Локомотив» на своем льду переиграл рижское «Динамо» со счетом 3:1, прервав серию из трех поражений.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Рига) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
    Голы: Ландер — 6 (бол., Пяярви-Свенссон, Охтамаа), 31:14 — 1:0. Кудрявцев — 1 (Алексеев), 32:30 — 2:0. Коршков — 9 (Осипов, Красковский), 42:47 — 3:0. Зырянов — 5, 49:47 — 3:1Вратари: Паскуале — ГалимовШтраф: 6 — 6Броски: 32 (10+12+10) — 19 (8+6+5)

    Антон Ландер, Павел Кудрявцев и Егор Коршков забивали у «железнодорожников». У гостей отличился Глеб Зырянов.

    «Локомотив» расположился на 3 месте Западной конференции. «Йокерит» и «Сочи» занимают 8-ю и 10 строчку соответственно, а «Динамо» Рига замыкает группу «Запада». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обгонит ли «Динамо» красно-белых в таблице РПЛ?
  • «Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Сколько голов будет в игре самой результативной команды АПЛ?
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Сможет ли Надаль остановить невероятного Медведева?
  • Медведев — Надаль. Прогноз и ставки
  • 2.64
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до 50 000 руб. новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.35
  • Экспресс дня 21 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.64
  • Прогноз на матч Медведев — Надаль
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Атлетико — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Наполи — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Фулхэм — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Рубин — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч СКА — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2020ЧМ-2020
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие