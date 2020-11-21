«Йокерит» разгромил «Сочи», «Локомотив» обыграл рижское «Динамо»

В матче регулярного чемпионата КХЛобыгралсо счетом 3:0, забив все шайбы в третьем периоде.

В составе финской команды забивали Алекс Грант, Джон Норман и Петер Регин.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Йокерит» (Хельсинки) — «Сочи» (Сочи) — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) Голы: Грант — 2 (Крейчик, О`Нилл), 42:14 — 1:0. Норман — 4 (Пакаринен), 48:59 — 2:0. Регин — 4 (бол.), 59:59 — 3:0Вратари: Калниньш (41:42 — 42:14) — ТретьякШтраф: 16 — 8Броски: 19 (4+4+11) — 20 (8+8+4)

В другом поединке турнира «Локомотив» на своем льду переиграл рижское «Динамо» со счетом 3:1, прервав серию из трех поражений.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Локомотив» (Ярославль) — «Динамо» (Рига) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) Голы: Ландер — 6 (бол., Пяярви-Свенссон, Охтамаа), 31:14 — 1:0. Кудрявцев — 1 (Алексеев), 32:30 — 2:0. Коршков — 9 (Осипов, Красковский), 42:47 — 3:0. Зырянов — 5, 49:47 — 3:1Вратари: Паскуале — ГалимовШтраф: 6 — 6Броски: 32 (10+12+10) — 19 (8+6+5)

Антон Ландер, Павел Кудрявцев и Егор Коршков забивали у «железнодорожников». У гостей отличился Глеб Зырянов.

«Локомотив» расположился на 3 месте Западной конференции. «Йокерит» и «Сочи» занимают 8-ю и 10 строчку соответственно, а «Динамо» Рига замыкает группу «Запада». 0