Панарин вошёл в тройку финалистов «Харт Трофи»

Стала известна тройка претендентов на получение— приза, вручаемого самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ, сообщает Sportsnet.

В число номинантов вошли нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон и российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.

В 69 матчах Панарин набрал 95 (32+63) очков при показателе полезности «+36». Российский форвард проводит первый сезон за команду из Нью-Йорка.

Действующим обладателем награды самому ценному игроку НХЛ является нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров. На счету капитана «Вашингтона» Александра Овечкина три приза «Харт Трофи».

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.

Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы.

В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». 0