«Авангард» подписал финского чемпиона мира

подписал контракт с 24-летним финским защитником, чемпионом мира-2019

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В прошедшем сезоне Каски выступал в АХЛ, где в 54 матчах набрал 25 (13+12) очков. Годом ранее стал лучшим игроком регулярного чемпионата, а также лучшим защитником высшего дивизиона чемпионата Финляндии.

«Каски молод, быстр, результативен и предельно мотивирован, что очень важно, ведь хоккеист с предельной мотивацией приносит больше пользы команде. Успел поиграть и за океаном, и в сборной, в составе которой стал чемпионом мира. КХЛ для Оливера — новый этап, и мы не сомневаемся, что наш новичок постарается показать максимум своих возможностей», — сказал генменеджер клуба Алексей Волков. 0