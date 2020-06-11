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    Четыре игрока «Магнитки» перешли в «Трактор»

    Хоккей КХЛ Металлург Мг Трактор Прогнозы на КХЛ
    Магнитогорский «Металлург» и «Трактор» согласовали условия обмена игроками, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

    «Металлург»
    «Металлург»

    «Трактор» получил четверых хоккеистов — форвардов Павла Дорофеева, Дмитрия Шешина и защитников Семена Буйвана, Глеба Бабинцева.

    В Магнитогорск отправляется защитник Владислав Семин.

    22-летний Семин в минувшем сезоне сыграл 24 матча в ВХЛ и отметился 5 (1+4) очками при полезности «+6».

    19-летний Дорофеев провел 48 игр в КХЛ и набрал 7 (4+3) баллов при полезности «-1». 19-летний Шешин записал на свой счет 71 (31+40) очко в 61 матче прошлого сезона МХЛ.

    18-летний Буйван отметился 12 (6+6) баллами при полезности «+15» в 57 играх МХЛ в прошедшем сезоне.

    Прошлый сезон 20-летний Бабинцев провел в ВХЛ, выступая за «Зауралье». В 27 матчах он набрал 3 (1+2) очка при полезности «+5». 0

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