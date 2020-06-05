Ларионов стал главным тренером молодежной сборной России

Игорь Ларионов
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На этом посту двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли сменил Валерия Брагина, который возглавил национальную команду.
В штаб Ларионова вошли ассистенты Сергей Голубович и Владимир Филатов, тренер вратарей Николай Хабибулин, тренер по физподготовке Филипп Арзамазов и тренер-методист Владимир Попов.
На минувшем чемпионате мира Ларионов входил в тренерский штаб молодежной сборной. Этот турнир стал первым для специалиста в его тренерской карьере. Ларионов уже проводит работу по кандидатам к следующему МЧМ. 0