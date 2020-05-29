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    «Магнитка» ведет переговоры с игроками из НХЛ, рассказал Воробьев

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    Магнитогорский «Металлург» ведет переговоры с игроками и агентами из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заявил главный тренер хоккейного клуба Илья Воробьёв.

    Илья Воробьёв
    Илья Воробьёв

    «Работа на рынке продолжается, и это не последняя хорошая сделка по линии атаки (переход форварда Сергея Плотникова из хабаровского "Амура" — ред).

    Любопытная ситуация сейчас складывается в НХЛ, новый сезон начнётся не раньше января, так что мы ведём переговоры с игроками и агентами, держим руку на пульсе — там есть очень интересные варианты», — цитирует Воробьева сайт «Металлурга».

    Во вторник, 26 мая, было объявлено, что сезон НХЛ, прерванный в марте из-за коронавируса, продолжится в формате плей-офф с участием 24 команд, а не 16, как обычно.

    Регулярный чемпионат доигран не будет. Ожидается, что игры возобновятся в конце июля — начале августа. 0

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