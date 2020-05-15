Телегин продлил контракт с ЦСКА до 2022 года

Иван Телегин
ЦСКА
Новое соглашение рассчитано на два года (до конца сезона-2021/2022), сообщает клубная пресс-служба.
В минувшем сезоне Телегин набрал 6 очков (4+2) в 32 матчах, пропустив вторую часть сезона из-за серьезной травмы. В данный момент период реабилитации уже подошел к концу.
В КХЛ Иван Телегин выступал только за ЦСКА, сыграв 308 матчей и набрав 83 очка (33+50).
В 2018 году Иван стал олимпийским чемпионом, а в 2019-м помог армейцам выиграть Кубок Гагарина.
Иван Телегин продолжит выступать за ЦСКА— ХК ЦСКА Москва (@hccska) May 15, 2020
Хоккейный клуб ЦСКА заключил соглашение с нападающим Иваном Телегиным, сроком на два года (до конца сезона 2021/2022).https://t.co/ByY2EXpLHt pic.twitter.com/2RI6J1lbCe