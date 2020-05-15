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    Телегин продлил контракт с ЦСКА до 2022 года

    Хоккей ЦСКА КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Московский ЦСКА сообщил о продлении контракта с форвардом Иваном Телегиным.

    Иван Телегин
    Иван Телегин

    Новое соглашение рассчитано на два года (до конца сезона-2021/2022), сообщает клубная пресс-служба.

    В минувшем сезоне Телегин набрал 6 очков (4+2) в 32 матчах, пропустив вторую часть сезона из-за серьезной травмы. В данный момент период реабилитации уже подошел к концу.

    В КХЛ Иван Телегин выступал только за ЦСКА, сыграв 308 матчей и набрав 83 очка (33+50).

    В 2018 году Иван стал олимпийским чемпионом, а в 2019-м помог армейцам выиграть Кубок Гагарина.

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