«Спартак» объявил об уходе семи игроков

объявил об уходе из команды семерых игроков в связи с истечением срока контрактов. Об этом сообщает пресс-служба «красно-белых».

Московский клуб покинули защитники Тобиас Виклунд, Патрик Херсли, Иван Вишневский, нападающие Каспарс Даугавиньш, Мартиньш Карсумс, Денис Кокарев, Федор Малыхин.

«Клуб благодарит хоккеистов за время, проведенное в "Спартаке", и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении.

«Спартак» в прошедшем сезоне КХЛ, досрочно завершенном из-за коронавируса, занял пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф «Спартак» уступил московскому «Динамо» в серии со счетом 2:4. 0