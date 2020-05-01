Агент Скабелки: С «Локомотивом» давно всё согласовано

В ближайшее времяофициально станет главным тренером, заявил агент

В прошедшем сезоне 49-летний специалист работал с «Барысом», но 30 апреля покинул клуб, не сумев договориться о продлении контракта.

«Почему "Локомотив" еще не объявил о назначении Андрея Скабелки? Это дело времени. Давно всё согласовано, никаких проблем нет», — сказал Бабаев «Спорт-Экспрессу».

«Локомотив» в прошлом сезоне в статусе старшего тренера возглавлял канадец Майк Пелино. При нем команда вышла в плей-офф, но в первом раунде Кубка Гагарина уступила «Йокериту». 0