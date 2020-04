Третий хоккеист «Колорадо» заразился коронавирусом

зафиксирован третий случай заражения коронавирусом среди хоккеистов.

Имя заболевшего не раскрывается.

«Этим утром "Колорадо Эвеланш" уведомили, что третий игрок сдал положительный анализ на Covid-19.

Хоккеист находится на самоизоляции, он не имел близких контактов ни с кем из игроков или персонала команды», — говорится в заявлении пресс-службы НХЛ.

В марте в «Колорадо» уже были зафиксированы два случая заболевания, один из хоккеистов вылечился.

Напомним, что за «Колорадо» выступают россиянине Валерий Ничушкин, Владислав Наместников, Никита Задоров и Владислав Каменев.

