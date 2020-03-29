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    Генменеджер «Ак Барса»: Квартальнов показал себя с хорошей стороны, мы им довольны

    Хоккей Ак Барс КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов сообщил, что Дмитрий Квартальнов продолжит работу на посту главного тренера клуба.

    Дмитрий Квартальнов
    Дмитрий Квартальнов

    «Квартальнов показал себя с хорошей стороны, мы им довольны. Это даже не обсуждается — он остается.

    Просто нужна нам неделя-две еще, тут с этим коронавирусом ничего пока не понятно», — сказал Якубов «Р-Спорт».

    54-летний специалист возглавил клуб в мае 2019 года, контракт был подписан по схеме «1+1» — на один сезон с возможностью продления еще на один.

    По итогам минувшего регулярного чемпионата «Ак Барс» занял первое место в Восточной конференции КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина команда обыграла «Нефтехимик» (4-0 в серии). 0

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