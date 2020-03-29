Генменеджер «Ак Барса»: Квартальнов показал себя с хорошей стороны, мы им довольны

Генеральный менеджер «Ак Барса»сообщил, чтопродолжит работу на посту главного тренера клуба.

«Квартальнов показал себя с хорошей стороны, мы им довольны. Это даже не обсуждается — он остается.

Просто нужна нам неделя-две еще, тут с этим коронавирусом ничего пока не понятно», — сказал Якубов «Р-Спорт».

54-летний специалист возглавил клуб в мае 2019 года, контракт был подписан по схеме «1+1» — на один сезон с возможностью продления еще на один.

По итогам минувшего регулярного чемпионата «Ак Барс» занял первое место в Восточной конференции КХЛ. В первом раунде Кубка Гагарина команда обыграла «Нефтехимик» (4-0 в серии). 0