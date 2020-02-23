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    42-летний заливщик льда установил рекорд НХЛ

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    Во время матча регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» — «Каролина» (3:6) оба вратаря гостей Петр Мразек и Джеймс Раймер получили травмы и не сумели продолжить игру.

    Дэйв Эйрс
    Дэйв Эйрс

    В ворота встал 42-летний экстренный голкипера — водитель ледового комбайна Дэйв Эйрс, который отразил 8 бросков из 10. Для него это был дебют в НХЛ. Весь его игровой опыт ограничивался 8 матчами в высшей лиге провинции Онтарио.

    «Это было здорово. Очевидно, что во втором периоде я немного нервничал, но я сказал парням в раздевалке перед выходом на третий период, что успокоился и готов выиграть этот матч. На самом деле, я получил кучу сообщений со словами "выходи", потом ко мне кто-то подошел и сказал: "ты бы шел переодеваться, выйдешь на лед". Я был немного шокирован, но при этом воодушевлен», — цитирует Эйрса сайт НХЛ.

    Таким образом, Эйрс в возрасте 42 лет 194 дней стал самым возрастным голкипером, одержавшим победу в дебютной игре в НХЛ, побив рекорд Хью Леман (41 год 80 дней, дебют — 17 ноября 1926 года).

    Также он стал вторым самым возрастным игроком, дебютировавшим в НХЛ.

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