42-летний заливщик льда установил рекорд НХЛ

Во время матча регулярного чемпионата НХЛ «Торонто» — «Каролина» (3:6) оба вратаря гостейполучили травмы и не сумели продолжить игру.

В ворота встал 42-летний экстренный голкипера — водитель ледового комбайна Дэйв Эйрс, который отразил 8 бросков из 10. Для него это был дебют в НХЛ. Весь его игровой опыт ограничивался 8 матчами в высшей лиге провинции Онтарио.

«Это было здорово. Очевидно, что во втором периоде я немного нервничал, но я сказал парням в раздевалке перед выходом на третий период, что успокоился и готов выиграть этот матч. На самом деле, я получил кучу сообщений со словами "выходи", потом ко мне кто-то подошел и сказал: "ты бы шел переодеваться, выйдешь на лед". Я был немного шокирован, но при этом воодушевлен», — цитирует Эйрса сайт НХЛ.

Таким образом, Эйрс в возрасте 42 лет 194 дней стал самым возрастным голкипером, одержавшим победу в дебютной игре в НХЛ, побив рекорд Хью Леман (41 год 80 дней, дебют — 17 ноября 1926 года).

Также он стал вторым самым возрастным игроком, дебютировавшим в НХЛ.

42 year old emergency goalie and zamboni driver David Ayres, picks up the win for the #Hurricanes over the #Leafs. What a moment coming back into the Canes locker room. What a story. Wow. #TMLTalk pic.twitter.com/7fvGMs4ELg