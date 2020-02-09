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    Ржига: Уровень КХЛ упал, это очевидно

    Хоккей Сборная Чехии Сборная России Евротур Шведские хоккейные игры КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига считает, что уровень хоккея в Европе высокий и европейские чемпионаты по своей силе уже не уступают чемпионату КХЛ.

    Милош Ржига
    Милош Ржига

    В матче шведского этапа Евротура Чехия обыграла сборную России со счётом 4:3 Б.

    «Почти все участники Шведских игр, за исключением России, укомплектованы игроками из Европейских лиг.

    Итоги турнира показали, что европейский хоккей на довольно высоком уровне. Да, у России было много молодых игроков, тем не менее.

    Что случилось в КХЛ за несколько последних лет, не знаю. Я там уже года четыре не работаю. Но уровень упал. Это очевидно», — передаёт слова Ржиги «Чемпионат». 0

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