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    «Салават Юлаев» на выезде проиграл «Автомобилисту»

    Хоккей КХЛ Автомобилист Салават Юлаев Прогнозы на КХЛ
    Екатеринбургский «Автомобилист» одержал домашнюю победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Салават Юлаев»
    «Салават Юлаев»

    В составе победителей отличились Денис Бодров, Павел Дацюк, Анатолий Голышев и Артем Гареев.

    За гостей забивали Петр Хохряков и Никита Сошников.

    «Автомобилист» набрал 61 очко и занимает четвертое место на Востоке. У «Салавата» 52 очка и восьмое место.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)
    Голы: Бодров — 1 (Дацюк, Белоусов), 22:27 — 1:0. Дацюк — 5 (Белоусов), 31:21 — 2:0. Хохряков — 3, 45:02 — 2:1. Сошников — 19 (бол., Ларсен), 49:38 — 2:2. Голышев — 9 (мен.), 54:33 — 3:2. Гареев — 8 (п.в., Дацюк), 59:46 — 4:2Вратари: Коварж — Метсола (Кареев, 54:33, Метсола, 57:04, 58:42 — 59:46)Броски: 33 (15+11+7) — 30 (4+10+16)Штраф: 8 — 0
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