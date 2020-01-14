Скабелка: Гол, который «Салават» забил в меньшинстве, нас немножко «прибил»

Главный тренер казахстанского «Барыса»прокомментировал результат матча с(5:3).

«Скажу, что сегодня была игра инициатив. Какое-то время инициатива у нас была, хорошо начали. Первый период неплохо играли, создавали моменты.

Наверное, тот гол, который "Салават" забил в меньшинстве, нас немножко "прибил". После этого "Салават" захватил инициативу, тяжело нам было.

И начало третьего периода, минут 8–10 не могли даже из зоны выйти. Непросто нам было. Но вот в результате этой контратаки, которая у нас получилась, мы забили гол.

Хочу ребят поблагодарить за матч. Непросто три матча за четыре дня играть. Причём соперник достаточно мощный, в атаке играет здорово.

Поэтому мы довольны этой победой. Спасибо и болельщикам, и ребятам», — цитирует тренера официальный сайт клуба. 0