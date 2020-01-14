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    Скабелка: Гол, который «Салават» забил в меньшинстве, нас немножко «прибил»

    Хоккей Барыс Салават Юлаев КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер казахстанского «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал результат матча с «Салаватом Юлаевым» (5:3).

    Андрей Скабелка
    Андрей Скабелка

    «Скажу, что сегодня была игра инициатив. Какое-то время инициатива у нас была, хорошо начали. Первый период неплохо играли, создавали моменты.

    Наверное, тот гол, который "Салават" забил в меньшинстве, нас немножко "прибил". После этого "Салават" захватил инициативу, тяжело нам было.

    И начало третьего периода, минут 8–10 не могли даже из зоны выйти. Непросто нам было. Но вот в результате этой контратаки, которая у нас получилась, мы забили гол.

    Хочу ребят поблагодарить за матч. Непросто три матча за четыре дня играть. Причём соперник достаточно мощный, в атаке играет здорово.

    Поэтому мы довольны этой победой. Спасибо и болельщикам, и ребятам», — цитирует тренера официальный сайт клуба. 0

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