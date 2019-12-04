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    Крикунов: Одного гола, с такой командой как ЦСКА, наверное, мало

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    Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:2).

    Владимир Крикунов
    Владимир Крикунов

    «В целом играли неплохо.Я за свою команду говорю, да. Команду ЦСКА с победой. Ребята старались, отдавались игре, имели моменты, надо было забивать.

    Одного гола, с такой командой как ЦСКА, наверное, мало. Забили один гол в большинстве. Было еще две возможности, играя в большинстве, но они прошли практически без атаки на ворота.

    Надо атаковать ЦСКА. Одно удаление и сразу забили гол. Пока уступаем в мастерстве.

    Мы предупреждали игроков, говорили, что не надо делать таких глупых удалений, цеплять ногами. Но как раз это и получили.

    У звена Индрашиса было два выхода в один, с Тарасовым. Ничего не забили правда. А те забили один гол, правда защитник забил.

    Пока там не очень они. Хотя старая связка, они так и играли. Будем думать», — цитирует Крикунова официальный сайт КХЛ. 0

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