«Салават Юлаев» вырвал победу у «Амура»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лигипринимал в Уфе «Амур».

«Салават» вырвал победу в концовке khl.ru 1000 Фрибет для всех Забрать!

Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.

В составе хозяев отличились нападающие Никита Сошников, Александр Бурмистров, Сакари Маннинен и Александр Кадейкин, защитник Филип Ларсен.

У «Амура» по разу отметились заброшенными шайбами нападающие Станислав Кацуба, Денис Голубев и защитник Глеб Корягин.

24 ноября «Салават» примет в Уфе «Ак Барс», а дальневосточный клуб в этот же день проведет выездной матч с «Барысом» в Нур-Султане.