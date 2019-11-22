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    «Салават Юлаев» вырвал победу у «Амура»

    Хоккей КХЛ Салават Юлаев Амур Прогнозы на КХЛ
    В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» принимал в Уфе «Амур».

    «Салават» вырвал победу в концовке
    «Салават» вырвал победу в концовке

    Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.

    В составе хозяев отличились нападающие Никита Сошников, Александр Бурмистров, Сакари Маннинен и Александр Кадейкин, защитник Филип Ларсен.

    У «Амура» по разу отметились заброшенными шайбами нападающие Станислав Кацуба, Денис Голубев и защитник Глеб Корягин.

    24 ноября «Салават» примет в Уфе «Ак Барс», а дальневосточный клуб в этот же день проведет выездной матч с «Барысом» в Нур-Султане.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Амур» (Хабаровск) — 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)
    Голы: Сошников — 16 (Пашнин, Маннинен), 8:06 — 1:0. Кацуба — 1 (Язьков), 8:55 — 1:1. Бурмистров — 3 (Умарк, Хартикайнен), 24:35 — 2:1. Голубев — 3, 33:19 — 2:2. Ларсен — 6 (бол., Умарк), 50:00 — 3:2. Корягин — 2 (Игнатович, Горшков), 50:44 — 3:3. Маннинен — 4 (Сошников), 58:37 — 4:3. Кадейкин — 6 (п.в., Хохряков), 59:36 — 5:3Вратари: Метсола — Лангхамер (59:26 — 59:36)Штраф: 6 — 6Броски: 33 (9+14+10) — 30 (11+10+9)
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