СКА в овертайме дожал «Адмирал»

в овертайме обыгралв матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0). Для питерцев эта победа стала четвертой подряд.

В составе победителей отличились Максим Карпов и Сергей Плотников, в активе которого решающая шайба в овертайме. У хозяев отличился Адам Альквист.

СКА набрал 38 очков и занимает второе место в Западной конференции. У «Адмирала» 32 очка и восьмое место на Востоке.

В следующий раз команда Сергея Светлова сыграет с «Металлургом», а петербуржцы примут «Северсталь».