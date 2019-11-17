СКА в овертайме дожал «Адмирал»

Фрагмент матча
ХК СКА
В составе победителей отличились Максим Карпов и Сергей Плотников, в активе которого решающая шайба в овертайме. У хозяев отличился Адам Альквист.
СКА набрал 38 очков и занимает второе место в Западной конференции. У «Адмирала» 32 очка и восьмое место на Востоке.
В следующий раз команда Сергея Светлова сыграет с «Металлургом», а петербуржцы примут «Северсталь».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Альмквист — 4 (бол., Бакош, Лалонд), 27:28 — 1:0. Карпов — 5 (бол., Коскиранта, Кузьменко), 35:09 — 1:1. Плотников — 5 (Карпов, Хафизуллин), 63:16 — 1:2Вратари: Олкинуора — СамоновШтраф: 6-4Броски: 26 (5+9+9+3) — 39 (12+8+16+3)