ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия — БельгияС небес на землю. Братья Азары устроили сборной России показательную порку
  • 12:54
    • СКА в овертайме дожал «Адмирал»
  • 08:55
    • «Даллас» обыграл «Торонто», «Миннесота» уступила «Хьюстону»
  • 21:52
    • Сборная Бельгии разгромила Россию в Санкт-Петербурге
  • 01:07
    • Тим победил Зверева и вышел в финал Итогового турнира ATP
  • 00:39
    • Польша обыграла Израиль, Австрия справилась с Македонией и вышла на Евро-2020
    Все новости спорта

    СКА в овертайме дожал «Адмирал»

    Хоккей КХЛ Адмирал СКА Прогнозы на КХЛ
    СКА в овертайме обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0). Для питерцев эта победа стала четвертой подряд.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе победителей отличились Максим Карпов и Сергей Плотников, в активе которого решающая шайба в овертайме. У хозяев отличился Адам Альквист.

    СКА набрал 38 очков и занимает второе место в Западной конференции. У «Адмирала» 32 очка и восьмое место на Востоке.

    В следующий раз команда Сергея Светлова сыграет с «Металлургом», а петербуржцы примут «Северсталь».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Адмирал» (Владивосток) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Альмквист — 4 (бол., Бакош, Лалонд), 27:28 — 1:0. Карпов — 5 (бол., Коскиранта, Кузьменко), 35:09 — 1:1. Плотников — 5 (Карпов, Хафизуллин), 63:16 — 1:2Вратари: Олкинуора — СамоновШтраф: 6-4Броски: 26 (5+9+9+3) — 39 (12+8+16+3)
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Дебютный турнир Кудашов закончил неудачно
  • 11/11/2019 в 12:50
    •
  • Прогноз
  • ЦСКА — «Северсталь»
  • 1.58
  • Завтра в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сумеет ли Англия обыграть Косово?
  • Косово — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Совершит ли Сербия реванш в матче с Украиной?
  • Сербия — Украина. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Продлит ли «Армавир» безвыигрышную серию «Торпедо»?
  • «Армавир» — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.53
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Вирджил ван Дейк Футбол Трио из «Ливерпуля» и дуэт из «Лестера». Лучшие защитники АПЛ-2019/20Десятка лучших защитников английской Премьер-лиги прямо сейчас Вчера в 21:100
  • 12:24
    • В Италии тренера уволили после победы со счетом 27:0
  • 12:39
    • «Амур» дома разгромил «Йокерит»
  • 12:08
    • Кроос заявил, что сборной Германии не хватает опыта
    Гильерме в форме сборной России Футбол Сборная не в форме. Как поссорились РФС и AdidasИзучаем конфликт, в результате которого сборная России осталась без формы к Евро-2020 15/11/2019 в 23:120
  • Экспресс дня

  • Швейцария без проблем добудет билет на Евро-2020?
  • 2.48
    •
  • 10:53
    • Хорватия еще ни разу не проигрывала дома в отборах Евро
  • 10:36
    • Гамула: Хотел бы, чтобы Акинфеев вернулся в сборную
  • 10:22
    • Сборная Германии установила рекорд чемпионатов Европы
    Фабиньо — на сегодня ключевой игрок «Ливерпуля» Футбол Лучшие полузащитники АПЛ прямо сейчасКто в текущем сезоне пока сильнее всех в Англии? 15/11/2019 в 21:370
  • 10:07
    • Куман: Выход на Евро-2020 — отличный результат для сборной Нидерландов
  • 23:00
    • Дзюба: Лучше получить 1:4 сейчас, чем на чемпионате Европы
  • 22:52
    • Черчесов: Мы не хотели сидеть в обороне, хотели сыграть на встречных курсах
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие