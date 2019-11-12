ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп Недосягаемое золото. Пять упущенных титулов «Ливерпуля»
  • 23:18
    • «Салават Юлаев» одержал победу над рижским «Динамо»
  • 22:24
    • «Ак Барс» обыграл «Авангард» и увеличил отрыв на «Востоке»
  • 22:00
    • Россия сыграет с Бельгией и Сан-Марино в старой форме
  • 21:57
    • «Спартак» в овертайме обыграл ЦСКА
  • 21:44
    • Федотов близок к назначению в «Сочи»
    Все новости спорта

    «Салават Юлаев» одержал победу над рижским «Динамо»

    Хоккей КХЛ Динамо Рига Салават Юлаев Прогнозы на КХЛ
    Рижское «Динамо» потерпело домашнее поражение от «Салавата Юлаева» (1:2 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Салават Юлаев»
    «Салават Юлаев»

    В составе российского клуба отличились Дмитрий Кугрышев и Павел Коледов.

    Единственную шайбу рижан забросил Нериюс Алишаускас.

    Таким образом, игроки «Динамо» уступили в пятом матче кряду, а клуб из Уфы одержал вторую победу подряд.

    14 ноября «Салават» сыграет в Москве с ЦСКА, а «Динамо» в тот же день встретится со «Спартаком».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Рига) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
    Голы: Кугрышев — 4, 27:18 — 0:1. Алишаускас — 3 (Гегерис, Берзиньш), 35:54 — 1:1. Коледов — 2 (Бурмистров, Кугрышев), 62:05 — 1:2Вратари: Салак — МетсолаБроски: 27 (7+10+10+0) — 31 (9+7+13+2)Штраф: 4 — 14
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Дебютный турнир Кудашов закончил неудачно
  • 11/11/2019 в 12:50
    •
  • Прогноз
  • «Амур» — СКА
  • 1.74
  • Сегодня в 12:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто выиграет битву лузеров первого тура?
  • Надаль — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • «Химки» и «Ротор» забьют друг другу?
  • «Химки» — «Ротор». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Сможет ли Тим сразить очередного фаворита?
  • Джокович — Тим. Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Юрген Клопп Футбол Клопп — большая беда Гвардиолы. «Ливерпуль» подтвердил свое величие на фоне «Сити»«Красные» увеличили свой отрыв от «горожан» в чемпионской гонке 11/11/2019 в 16:220
  • 20:55
    • «Зениту» интересен полузащитник «Палмейраса»
  • 20:44
    • «Спартак» установил цену на Рошу
  • 20:13
    • Сын Мальдини продлил контракт с «Миланом»
    «Вашингтон» — «Аризона» Хоккей НХЛ. «Аризона» прервала победную серию «Вашингтона», «Каролина» разгромила «Оттаву»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 12 ноября Вчера в 07:260
  • Экспресс дня

  • Ставка на хозяев
  • 2.40
    •
  • 23:59
    • Знарок: Благодарен команде, что она вытерпела и достойно сыграла
  • 23:51
    • Хартли: «Ак Барс» с первого матча сезона является одной из лучших команд в лиге
  • 23:39
    • Никитин: Пытаемся выяснить причины спада ЦСКА
    «Локомотив» — «Краснодар» Футбол Ничья в пользу «Зенита». «Локо» потерял Крыховяка, но сдержал «Краснодар»Реакция спортивных СМИ на ничью «Локомотива» и «Краснодара» 11/11/2019 в 02:310
  • 19:56
    • У Тедеско были предложения из Бундеслиги
  • 19:44
    • Экс-четвертая ракетка мира завершила карьеру
  • 19:28
    • «Барселона» представила форму в цветах каталонского флага
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие