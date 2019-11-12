«Салават Юлаев» одержал победу над рижским «Динамо»

«Салават Юлаев»
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В составе российского клуба отличились Дмитрий Кугрышев и Павел Коледов.
Единственную шайбу рижан забросил Нериюс Алишаускас.
Таким образом, игроки «Динамо» уступили в пятом матче кряду, а клуб из Уфы одержал вторую победу подряд.
14 ноября «Салават» сыграет в Москве с ЦСКА, а «Динамо» в тот же день встретится со «Спартаком».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 1:2 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Кугрышев — 4, 27:18 — 0:1. Алишаускас — 3 (Гегерис, Берзиньш), 35:54 — 1:1. Коледов — 2 (Бурмистров, Кугрышев), 62:05 — 1:2Вратари: Салак — МетсолаБроски: 27 (7+10+10+0) — 31 (9+7+13+2)Штраф: 4 — 14