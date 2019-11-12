«Салават Юлаев» одержал победу над рижским «Динамо»

Рижскоепотерпело домашнее поражение от(1:2 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

В составе российского клуба отличились Дмитрий Кугрышев и Павел Коледов.

Единственную шайбу рижан забросил Нериюс Алишаускас.

Таким образом, игроки «Динамо» уступили в пятом матче кряду, а клуб из Уфы одержал вторую победу подряд.

14 ноября «Салават» сыграет в Москве с ЦСКА, а «Динамо» в тот же день встретится со «Спартаком».