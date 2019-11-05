КХЛ назвала лучших игроков недели

КХЛ определила лауреатов девятой недели сезона-2019/20 в четырех номинациях, сообщает пресс-служба лиги.

Лучшим защитником был признан игрок «Ак Барса» Андрей Педан. Хоккеист принял участие в четырех матчах и набрал 3 очка (1 шайба + 2 передачи).

Лучший вратарь — Тимур Билялов из «Ак Барса». Голкипер провел две игры, в которых казанская команда не пропустила ни одной шайбы. Кроме того, Билялов отличился результативной передачей.

Лучший нападающий — игрок «Адмирала» Денис Вихарев. Хоккеист забросил пять шайб и сделал одну результативную передачу в четырех матчах.

Лучшим новичком признан 19-летний защитник СКА Данила Галенюк. Он сделал две голевые передачи в четырех матчах. 0