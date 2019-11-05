ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппКамбэки «Ливерпуля». Как мерсисайдцы это делают
  • 13:22
    • Сборная России назвала состав на ноябрьские матчи отбора Евро-2020
  • 11:15
    • «Реалу» вновь интересен вингер «Боруссии» Д
  • 10:01
    • «Финикс» остановил «Филадельфию», «Вашингтон» прервал серию поражений
  • 09:43
    • Неймар не будет наказан судом за нападение на фаната
  • 09:30
    • Тедеско: Цель «Спартака» — добиться стабильности
    Все новости спорта

    КХЛ назвала лучших игроков недели

    Хоккей КХЛ Ак Барс Адмирал СКА Прогнозы на КХЛ
    КХЛ определила лауреатов девятой недели сезона-2019/20 в четырех номинациях, сообщает пресс-служба лиги.

    КХЛ назвала лучших игроков недели
    КХЛ назвала лучших игроков недели

    Лучшим защитником был признан игрок «Ак Барса» Андрей Педан. Хоккеист принял участие в четырех матчах и набрал 3 очка (1 шайба + 2 передачи).

    Лучший вратарь — Тимур Билялов из «Ак Барса». Голкипер провел две игры, в которых казанская команда не пропустила ни одной шайбы. Кроме того, Билялов отличился результативной передачей.

    Лучший нападающий — игрок «Адмирала» Денис Вихарев. Хоккеист забросил пять шайб и сделал одну результативную передачу в четырех матчах.

    Лучшим новичком признан 19-летний защитник СКА Данила Галенюк. Он сделал две голевые передачи в четырех матчах. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Знарок опять победил в Питере. СКА не помогли новички
  • 21/10/2019 в 12:55
    •
  • Прогноз
  • «Филадельфия» — «Каролина»
  • 1.53
  • Завтра в 03:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Устоит ли «Зенит» против «Лейпцига» на родном поле?
  • «Зенит» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Бой за 3 очка в Дортмунде
  • «Боруссия» Д — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Испытает ли «Барселона» снова проблемы со «Славией»?
  • «Барселона» — «Славия». Прогноз и ставки
  • 2.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Гарет Бэйл Футбол Трансферный дайджест. 29 октября — 4 ноябряПокинет ли Бэйл «Реал», кто претендует на норвежского бомбардира «Зальцбурга», перебертся ли бразильский вундеркинд в Европу и другие трансферные новости последних дней Вчера в 23:290
  • 15:43
    • Де Лигт из-за травмы не сыграет с «Локомотивом»
  • 15:14
    • Названа символическая сборная 15 тура РПЛ
  • 14:45
    • Егоров: Вилков провел игру «Зенит» — ЦСКА на хорошем уровне
    Маурисио Почеттино Футбол «Тоттенхэм» потерял качество и уверенность«Шпоры» продолжают терять очки в АПЛ Вчера в 14:080
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Локо» со второй попытки остановить «Ювентус»?
  • 3.78
    •
  • 15:28
    • Надаль планирует выступить на Итоговом турнире ATP
  • 14:59
    • АПЛ может разрешить тренерам делать запросы на видеповторы
  • 14:29
    • Черышев — в заявке «Валенсии» на игру с «Лиллем»
    Малкин набрал первое очко после травмы Хоккей НХЛ. Гол Панарина, ассист Малкина, два очка НаместниковаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 5 ноября 09:020
  • 14:13
    • КХЛ назвала лучших игроков недели
  • 12:24
    • «Сочи» может уволить Точилина в случае поражения от ЦСКА
  • 08:14
    • Олимпийский чемпион по гимнастике Василенко умер в 43 года
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие