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    «Айлендерс» обыграл «Сент-Луис» в овертайме

    НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Сент-Луис Блюз
    В матче регулярного чемпионата НХЛ «Айлендерс» на своем льду обыграли «Сент-Луис» — 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0).

    «Айлендерс»
    «Айлендерс»

    В составе гостей отличились российский нападающий Владимир Тарасенко и форвард Брэйден Шенн. Для 27-летнего Тарасенко эта заброшенная шайба стала первой в текущем сезоне.

    Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев не отметился результативными действиями в этой игре и провел на льду в общей сложности 13 минут и 54 секунды.

    «Сент-Луис» с тремя победами — пятый в турнирной таблице Западной конференции. «Айлендерс» — девятые на Востоке НХЛ.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Айлендерс» — «Сент-Луис» — 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0)
    Голы: Шенн — 5 (Фольк, Шворц), 6:48 — 0:1. Тарасенко — 1 (бол., Данн), 45:23 — 0:2. Нельсон — 3 (Дэл Колл), 54:29 — 1:2. Ли — 3 (Барзал, Бойчак), 59:33 — 2:2. Тэйвз — 2 (Барзал), 61:13 — 3:2Вратари: Грайсс (58:56 — 59:33) — БиннингтонБроски: 32 (9+4+18+1) — 23 (7+10+6+0)Наши: — Барбашев (13.54/0/0), Тарасенко (16.48/5/-1)Штраф: 4 — 2
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