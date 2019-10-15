«Айлендерс» обыграл «Сент-Луис» в овертайме

В матче регулярного чемпионата НХЛна своем льду обыграли— 3:2 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 1:0).

В составе гостей отличились российский нападающий Владимир Тарасенко и форвард Брэйден Шенн. Для 27-летнего Тарасенко эта заброшенная шайба стала первой в текущем сезоне.

Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев не отметился результативными действиями в этой игре и провел на льду в общей сложности 13 минут и 54 секунды.

«Сент-Луис» с тремя победами — пятый в турнирной таблице Западной конференции. «Айлендерс» — девятые на Востоке НХЛ.