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    Воробьев: Величкин пожал руку ребятам, пожал руку нам и все

    Металлург Мг Северсталь КХЛ
    Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев подвел итог встречи с «Северсталью» (2:1).

    Илья Воробьев
    Илья Воробьев

    «Гол пропустили во втором периоде, в третьем не вывели шайбу пару раз, поэтому получилась такая смазанная концовка. Но ребята на жилах выстояли.

    Какие эмоции были после новости об увольнении Величкина? Что здесь комментировать...

    Видите, мы так жмем из себя, ребята доставали, поэтому здесь понятно, с какими чувствами воспринял увольнение. Он пожал руку ребятам, пожал руку нам и все.

    Сложно сказать насколько выбыли Бирюков и Неколенко. Там такие травмы, что точного срока восстановления нет, может быть быстрее, может очень долго», — приводит слова тренера официальный сайт «Северстали». 0

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