Разин: Расхлябанность привела к пропущенным голам

Главный тренер «Северстали»прокомментировал результат матча с(1:2).

«К ребятам претензий нет, единственное, в начале первого периода было три ошибки, и в моменте со вторым голом тоже.

Можно сказать, расхлябанность привела к пропущенным голам. А так, бились, старались. Идем дальше, ничего страшного.

В "Барысе" спрашивали, почему Хакимов не играет, здесь спрашивают, почему играет. Так решили, у вас к нему какие-то претензии?

Марковин первый период играл, потом посадили. Травмы нет», — цитирует тренера официальный сайт «Северстали». 0