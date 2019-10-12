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    Разин: Расхлябанность привела к пропущенным голам

    Северсталь Металлург Мг КХЛ
    Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат матча с «Металлургом» (1:2).

    Андрей Разин
    Андрей Разин

    «К ребятам претензий нет, единственное, в начале первого периода было три ошибки, и в моменте со вторым голом тоже.

    Можно сказать, расхлябанность привела к пропущенным голам. А так, бились, старались. Идем дальше, ничего страшного.

    В "Барысе" спрашивали, почему Хакимов не играет, здесь спрашивают, почему играет. Так решили, у вас к нему какие-то претензии?

    Марковин первый период играл, потом посадили. Травмы нет», — цитирует тренера официальный сайт «Северстали». 0

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