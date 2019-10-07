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    «Автомобилист» разобрался с «Трактором»

    КХЛ Автомобилист Трактор
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» принимал «Трактор» и одержал сухую победу.

    Игроки «Автомобилиста»
    Игроки «Автомобилиста»

    Все три шайбы хозяева льда забросили в третьем периоде.

    «Автомобилист» (21 очко) занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» (15 очков) идет восьмым.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
    Шайбы: Секстон — 5 (Бодров, Василевский), 45:05 — 1:0. Доус — 7, 45:59 — 2:0. Гареев — 3 (п.в., Мэйсек, Литовченко), 59:19 — 3:0Вратари: Коварж — Демченко (58:50 — 59:19)Штраф: 8-4Броски: 32 (6+15+11) — 25 (4+17+4)
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