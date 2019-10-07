«Автомобилист» разобрался с «Трактором»

Игроки «Автомобилиста»
«Автомобилист»
Все три шайбы хозяева льда забросили в третьем периоде.
«Автомобилист» (21 очко) занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Трактор» (15 очков) идет восьмым.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор» (Челябинск) — 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
Шайбы: Секстон — 5 (Бодров, Василевский), 45:05 — 1:0. Доус — 7, 45:59 — 2:0. Гареев — 3 (п.в., Мэйсек, Литовченко), 59:19 — 3:0Вратари: Коварж — Демченко (58:50 — 59:19)Штраф: 8-4Броски: 32 (6+15+11) — 25 (4+17+4)