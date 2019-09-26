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    «Сочи» проиграл московскому «Динамо»

    КХЛ Сочи Динамо
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» потерпел домашнее поражение от московского «Динамо» — 3:4 (1:2, 1:2, 1:0).

    «Сочи»
    «Сочи»

    В составе победителей Андре Петерссон, Вадим Шипачев и Юсо Хиетанен забросили по шайбе и сделали по голевой передаче. Еще одну шайбу забросил Вячеслав Кулёмин.

    В составе хозяев отличились нападающие Шон Коллинз и Мальте Стремвалль.

    «Динамо» одержало шестую победу в десяти матчах. «Сочи» потерпел шестое поражение.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «ХК Динамо» (Москва) — 3:4 (1:2, 1:2, 1:0)
    Голы: Петерссон — 4 (Яшкин, Шипачев), 5:42 — 0:1. Кулемин — 4 (В. Ефремов), 13:55 — 0:2. Коллинс — 2 (бол., Стремвалль, Росен), 18:31 — 1:2. Шипачев — 5 (бол., Хиетанен, Чайковски), 29:37 — 1:3. Стремвалль — 3 (бол., Бертильссон), 35:09 — 2:3. Хиетанен — 4 (Чайковски, Петерссон), 35:51 — 2:4. Шмелев — 4, 54:58 — 3:4Вратари: Шикин (Проскуряков, 40:00, 58:12 — 58:41, 59:37) — БочаровБроски: 44 (14+17+13) — 24 (11+9+4)Штраф: 6 — 12
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