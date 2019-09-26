«Сочи» проиграл московскому «Динамо»

В составе победителей Андре Петерссон, Вадим Шипачев и Юсо Хиетанен забросили по шайбе и сделали по голевой передаче. Еще одну шайбу забросил Вячеслав Кулёмин.
В составе хозяев отличились нападающие Шон Коллинз и Мальте Стремвалль.
«Динамо» одержало шестую победу в десяти матчах. «Сочи» потерпел шестое поражение.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «ХК Динамо» (Москва) — 3:4 (1:2, 1:2, 1:0)
Голы: Петерссон — 4 (Яшкин, Шипачев), 5:42 — 0:1. Кулемин — 4 (В. Ефремов), 13:55 — 0:2. Коллинс — 2 (бол., Стремвалль, Росен), 18:31 — 1:2. Шипачев — 5 (бол., Хиетанен, Чайковски), 29:37 — 1:3. Стремвалль — 3 (бол., Бертильссон), 35:09 — 2:3. Хиетанен — 4 (Чайковски, Петерссон), 35:51 — 2:4. Шмелев — 4, 54:58 — 3:4Вратари: Шикин (Проскуряков, 40:00, 58:12 — 58:41, 59:37) — БочаровБроски: 44 (14+17+13) — 24 (11+9+4)Штраф: 6 — 12