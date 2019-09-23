«Ак Барс» на выезде уступил «Сибири»

Хет-трик в составе победителей оформил 29-летний форвард Даниил Романцев, еще одну шайбу забросил Евгений Чесалин.
За казанцев отличились Кирилл Петров и Владимир Ткачёв.
«Сибирь» одержала пятую победу в девяти матчах. «Ак Барс» потерпел второе поражение в восьми встречах. Обе команды входят в топ-4 на Востоке КХЛ.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Ак Барс» (Казань) — 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)
Голы: Романцев — 1 (бол., Руохомаа, Пуустинен), 9:11 — 1:0. Петров — 3 (Кормье, Азеведо), 11:15 — 1:1. Романцев — 2 (Коротков), 17:23 — 2:1. Романцев — 3 (Йокипакка, Пелтола), 25:39 — 3:1. Чесалин — 1 (бол., Миловзоров, Ермаков), 32:18 — 4:1. Ткачев — 4 (бол., Фисенко, Яруллин), 52:28 — 4:2Вратари: Красиков — Рейдеборн (Билялов, 25:39, 58:08)Броски: 21 (5+9+7) — 28 (6+9+13)Штраф: 19 — 21