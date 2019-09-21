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    КХЛ. «Спартак» выиграл у «Автомобилиста», «Ак Барс» одолел «Магнитку»

    Обзор матчей Континентальной хоккейной лиги 21 сентября

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    «Автомобилист» — «Спартак»
    «Автомобилист» — «Спартак»
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    21 сентября проходят очередные матчи регулярного чемпионата КХЛ

    «Автомобилист» — «Спартак» — 2:4

    «Спартак» на выезде выиграл у «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Интересно, что три шайбы «Спартак» забросил в течение сорока секунд на границе первого и второго периодов.

    «Спартак» прервал серию из трех поражений подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» потерпел первое поражение в сезоне и идет первым на Востоке.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Спартак» (Москва) — 2:4 (1:1, 1:3, 0:0)
    Голы: Плэтт — 2 (бол., Секстон, Холланд), 14:23 — 1:0. Федоров — 2 (Гончаров, Хохлачев), 19:59 — 1:1. Юньков — 2 (Вишневский, Гончаров), 20:20 — 1:2. Рылов — 3 (Хохлачев, Федоров), 20:39 — 1:3. Холланд — 4 (Мэйсек), 26:15 — 2:3. Гончаров — 1, 34:46 — 2:4Вратари: Коварж (58:52) — ХомченкоШтраф: 2-6Броски: 24 (11+6+7) — 27 (10+11+6)

    «Салават Юлаев» — «Нефтехимик» — 2:0

    «Салават Юлаев» на домашней площадке выиграл у «Нефтехимика». Голы у победителей забили Линус Умарк и Максим Майоров.

    «Салават Юлаев» одержал третью победу в четырех матчах, набрал 11 очков и занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Нефтехимик», который потерпел четвертое поражение подряд, с 7 очками идет восьмым.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
    Шайбы: Умарк — 1, 41:42 — 1:0. Майоров — 2 (Сергеев, Кадейкин), 44:01 — 2:0Вратари: Метсола — Барулин (58:52)Штраф: 2-6Броски: 38 (11+14+13) — 19 (5+10+4)

    «Металлург» Мг — «Ак Барс» — 1:2

    «Ак Барс» в гостях одержал победу над «Металлургом» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

    На четвертой минуте точным броском отметился нападающий команды хозяев Андрей Локтионов. На старте второго период «Ак Барс» отыгрался благодаря шайбе защитника Микаэля Викстранда. На 44-й минуте победную шайбу забросил форвард Патрис Кормье.

    Для казанского коллектива победа стала шестой подряд. «Ак Барс» занимает пятое место на Востоке. У «Магнитки» пять поражений в шести последних матчах, команда идет одиннадцатой.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Металлург» (Магнитогорск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
    Шайбы: Локтионов — 2 (Паршин), 3:04 — 1:0. Викстранд — 3 (бол., Азеведо, Ожиганов), 21:26 — 1:1. Кормье — 3 (бол., Викстранд, Петров), 43:30 — 1:2Вратари: Кошечкин (57:45) — РейдеборнШтраф: 29-14Броски: 32 (16+10+6) — 31 (8+9+14)

    «Северсталь» — «Торпедо»

    ХК «Сочи» — «Адмирал»

    «Динамо» Мн — «Йокерит»

    «Динамо» М — «Динамо» Р

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