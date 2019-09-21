КХЛ. «Спартак» выиграл у «Автомобилиста», «Ак Барс» одолел «Магнитку»

«Автомобилист» — «Спартак» — 2:4
«Спартак» на выезде выиграл у «Автомобилиста» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Интересно, что три шайбы «Спартак» забросил в течение сорока секунд на границе первого и второго периодов.
«Спартак» прервал серию из трех поражений подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Автомобилист» потерпел первое поражение в сезоне и идет первым на Востоке.
«Салават Юлаев» — «Нефтехимик» — 2:0
«Салават Юлаев» на домашней площадке выиграл у «Нефтехимика». Голы у победителей забили Линус Умарк и Максим Майоров.
«Салават Юлаев» одержал третью победу в четырех матчах, набрал 11 очков и занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Нефтехимик», который потерпел четвертое поражение подряд, с 7 очками идет восьмым.
«Металлург» Мг — «Ак Барс» — 1:2
«Ак Барс» в гостях одержал победу над «Металлургом» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ.
На четвертой минуте точным броском отметился нападающий команды хозяев Андрей Локтионов. На старте второго период «Ак Барс» отыгрался благодаря шайбе защитника Микаэля Викстранда. На 44-й минуте победную шайбу забросил форвард Патрис Кормье.
Для казанского коллектива победа стала шестой подряд. «Ак Барс» занимает пятое место на Востоке. У «Магнитки» пять поражений в шести последних матчах, команда идет одиннадцатой.
«Северсталь» — «Торпедо»
ХК «Сочи» — «Адмирал»
«Динамо» Мн — «Йокерит»