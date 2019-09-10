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    СКА в Петербурге победил «Сибирь»

    КХЛ СКА Сибирь
    Питерский СКА одержал домашнюю победу над новосибирской «Сибирью» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Дубль в составе победителей оформил Йори Лехтеря, еще по шайбе забросили Владимир Ткачев и Виктор Тихонов.

    За «Сибирь» отличились Егор Миловзоров и Никита Михайлов.

    Победа вывела СКА на второе место в таблице Западной конференции, в активе команды Алексея Кудашова стало 6 набранных очков. «Сибирь» с 4 очками располагается на 7-м месте на Востоке.

    13 сентября СКА в домашней игре встретится с ЦСКА, «Сибирь» днем ранее в гостях сыграет против минского «Динамо».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:2 (0:0, 3:0, 1:2)
    Голы: Лехтеря — 2 (бол., Плотников, Ткачев), 31:41 — 1:0. Ткачев — 3 (Плотников), 38:07 — 2:0. Лехтеря — 3 (бол., Рундблад, Бывальцев), 39:24 — 3:0. Миловзоров — 3 (бол., Хабаров, Михайлов), 47:22 — 3:1. Михайлов — 1 (Руохомаа), 53:12 — 3:2. В. Тихонов — 1 (п.в., Кетов, Зубарев), 59:43 — 4:2Вратари: Кочетков — Красиков (58:25)Броски: 33 (11+16+6) — 17 (6+3+8)Штраф: 12 — 12
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