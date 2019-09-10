СКА в Петербурге победил «Сибирь»

Питерскийодержал домашнюю победу над новосибирской(4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дубль в составе победителей оформил Йори Лехтеря, еще по шайбе забросили Владимир Ткачев и Виктор Тихонов.

За «Сибирь» отличились Егор Миловзоров и Никита Михайлов.

Победа вывела СКА на второе место в таблице Западной конференции, в активе команды Алексея Кудашова стало 6 набранных очков. «Сибирь» с 4 очками располагается на 7-м месте на Востоке.

13 сентября СКА в домашней игре встретится с ЦСКА, «Сибирь» днем ранее в гостях сыграет против минского «Динамо».