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    Хартли: Мы знали, что «Торпедо» будет биться

    Авангард КХЛ Торпедо
    Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли оценил игру команды в матче с «Торпедо» (4:2).

    Боб Хартли
    Боб Хартли

    «Хорошую игру мы сегодня продемонстрировали. Думаю, что все три периода были проведены на достаточно высоком уровне: это можно сказать и про большинство, и про игру в равных составах, и про меньшинство.

    Мы знали, что "Торпедо" будет биться, что они не сдадутся, поскольку это у них уже четвертая выездная игра, они в такой тяжелой ситуации.

    Конечно, мы понимали, что они не захотят проигрывать финальный матч перед тем, как отправиться на домашнюю серию.

    Они боролись против серьезных, сильных команд, поэтому нужно отдать им должное в этом плане.

    Что касается нас: мы использовали моменты свои, здорово сработали и, думаю, очень важный гол мы забросили в большинстве, который дал нам преимущество именно во втором периоде.

    Я доволен обоими центрами в этом плане. Просто мы поменяли звенья для того, чтобы немного встряхнуться после предыдущей игры. Потому что, порой, даже самое небольшое изменение вносит в игру определенную искру.

    Я знал, что, безусловно, мы отыграемся после предыдущей игры, поскольку у нас очень сильный характер в команде. Иногда такая маленькая мелочь меняет многое», — приводит слова тренера офицальный сайт «Ястребов». 0

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