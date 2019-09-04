СКА в овертайме дожал «Трактор»

Питерский СКА в овертайме одержал победу над челябинским «Трактором» (4:3 ОТ) в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

За победителей отличились Владимир Ткачев (12-я минута), Дмитрий Кагарлицкий (36), Йори Лехтеря (36) и Сергей Плотников (62).

В составе челябинского клуба шайбы забросили Лукаш Седлак (23-я минута), Эндрю Кэлоф (24) и Кристиан Томас (35).

В следующем матче «Трактор» на выезде сыграет против «Амура», а СКА в гостях встретится с «Автомобилистом».