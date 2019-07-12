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    ХК «Сочи» заключил пробный контракт с победителем Кубка Гагарина

    Трансферы КХЛ Сочи Динамо
    ХК «Сочи» заключил пробный контракт с нападающим Михаилом Анисиным, сообщает пресс-служба клуба.

    Михаил Анисин
    Михаил Анисин

    31-летний хоккеист уже прибыл расположение сочинцев и вскоре начнет работу в тренировочном лагере «леопардов».

    Анисин уже выступал в составе сочинцев в сезонах 2014/2015 и 2015/2016, проведя в общей сложности 96 матчей и набрав в них 51 (24+27) очко. Всего в КХЛ на счету хоккеист 382 игры, в которых он забросил 106 шайб и 96 раз ассистировал партнерам.

    В сезоне 2011/2012 он принял участие в Матче Звезд КХЛ, стал лучшим снайпером плей-офф и обладателем Кубка Гагарина в составе московского «Динамо». 0

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