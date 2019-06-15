«Локомотив» подписал двукратного обладатель Кубка Гагарина

Ярославскийна своем официальном сайте сообщил о переходе в команду

Соглашение форварда с клубом рассчитан до окончания сезона 2019/20.

Последней командой Свитова был «Ак Барс», который он покинул по окончании сезона-2018/19. Опытный форвард перешел в казанский клуб в 2013 году и долгое время исполнял функции капитана.

В общей сложности в составе казанской команды 36-летний нападающий в 333 матчах забросил 51 шайбу и сделал 63 результативные передачи.

Ранее Свитов выступал за «Авангард» и «Салават Юлаев». Всего на уровне КХЛ нападающий провел 566 матчей и набрал 219 (103+116) очков. Свитов — двукратный обладатель Кубка Гагарина. 0