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    НХЛ. Два очка Панарина, гол Яковлева и передача Бучневича

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 1 февраля

    НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Нью-Джерси Дэвилз Бостон Брюинз Филадельфия Флайерз Виннипег Джетс Коламбус Блю Джекетс
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    Артемий Панарин
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    «Нью-Джерси» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:4

    «Нью-Джерси» на своем льду проиграл «Рейнджерс» со счетом 3:4 (2:1, 0:1, 1:2).

    Героем встречи стал форвард победителей Мика Зибанежад, который оформил хет-трик.

    Российский защитник «Девилз» Егор Яковлев отметился голом, который стал для него вторым в этом сезоне. Российский нападающий команды из Нью-Йорка Павел Бучневич отметился голевой передачей.

    «Нью-Джерси» с 45 очками занимает 15-е место в Восточной конференции, «Нью-Йорк Рейнджерс» (51 балл) — 11-й.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)
    Голы: Хишир — 14 (бол.), 5:10 — 1:0. Юханссон — 8 (бол., Бойл, Сиверсон), 16:18 — 2:0. Зибанежад — 18 (бол., Хэйс), 19:58 — 2:1. Зибанежад — 19 (бол., Цуккарелло, Хэйс), 36:36 — 2:2. Крайдер — 23 (Цуккарелло, Зибанежад), 44:43 — 2:3. Яковлев — 2 (Юханссон, Хишир), 45:36 — 3:3. Зибанежад — 20 (Цуккарелло, Бучневич), 55:24 — 3:4Вратари: Кинкейд (58:38) — ЛундквистШтраф: 8-8Броски: 22 (8+5+9) — 25 (6+12+7)

    «Нью-Джерси» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 3:4

    «Бостон» — «Филадельфия» 2:3 ОТ

    «Филадельфия» обыграла «Бостон» в овертайме в выездном матче со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) ОТ.

    Решающий гол на 3-й минуте овертайма забил Трэвис Санхайм. Российские игроки «Флайерз» Иван Проворов и Михаил Воробьев​ очков не набрал.

    «Филадельфия» одержала шестую победу кряду и закрепилась на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков. «Бостон» (61) — четвертый. У него три поражения подряд.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Филадельфия» — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Пастрняк — 29 (бол., Краг, Маршан), 3:05 — 1:0. Жиру — 15 (Ворачек), 19:16 — 1:1. Пастрняк — 30 (Бержерон, Хара), 25:11 — 2:1. Линдблум — 7 (бол., Ворачек, Санхейм), 50:36 — 2:2. Санхейм — 5 (бол., Кутюрье, Конекны), 62:56 — 2:3Нереализованный буллит: Лотон (Ф), 46:42Вратари: Раск — ХартШтраф: 4-2Броски: 25 (10+7+8+0) — 41 (8+17+11+5)

    «Бостон» — «Филадельфия» 2:3 ОТ

    «Виннипег» — «Коламбус» 4:3

    «Виннипег» на своем льду выиграл у «Коламбуса» — 4:3 (1:2, 1:1, 2:0).

    Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 22 из 26 бросков по своим воротам. Его соотечественник и одноклубник Артемий Панарин отметился голом и голевой передачей.

    «Виннипег» набрал 68 очков и продолжает занимать второе место в Западной конференции. «Коламбус» с 59 очками идет на восьмом месте на Востоке.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Коламбус» — 4:3 (1:2, 1:1, 2:0)
    Голы: Шайфли — 26 (Уилер, Морроу), 4:34 — 1:0. Панарин — 20 (Мюррей, Джонс), 8:52 — 1:1. Андерсон — 16 (бол., Панарин, Джонс), 13:30 — 1:2. Эпплтон — 3 (Копп, Лемье), 33:21 — 2:2. Бьоркстранд — 8 (Веннберг, Фолиньо), 34:18 — 2:3. Рословик — 4 (бол., Майерс, Трауба), 48:47 — 3:3. Коннор — 22 (Литтл, Трауба), 58:46 — 4:3Вратари: Хеллебайк — Бобровский (59:32)Штраф: 6-8Броски: 26 (8+9+9) — 31 (11+12+8)

    «Виннипег» — «Коламбус» 4:3
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